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SARONNO – “Per la cronaca: la mozione è stata votata a favore solo dalla Lega, FI, Fdi, Ciceroni e Amadio ed è stata respinta dai consiglieri di maggioranza e dall’ex sindaco Airoldi”.

Inizia così il commento del segretario della Lega Angelo Veronesi sull’esito della votazione della mozione sul regolamento del verde presentata per il Carroccio dal consigliere Raffaele Fagioli.

“Posizione ambigua quella dei consiglieri di maggioranza che hanno espresso volontà di rivedere il regolamento del verde a seguito dell’impegno preso dall’assessore al verde Lattuada, ma che hanno votato contro la mozione della Lega.

All’interno della maggioranza si sono presentati due punti di vista diametralmente opposti.

Esponenti di Azione si sono detti fortemente contrari a norme vessatorie contenute nell’attuale testo del regolamento, ritenute “stupide” posizioni ideologiche. Questa posizione sarà difficilmente condivisibile da Pd e Tu@Saronno i cui consiglieri hanno espresso una posizione diametralmente contraria sostenendo che non sia vessatorio chiedere ai cittadini proprietari di piante e arbusti di pagare un agronomo migliaia di euro per presentare un progetto di abbattimento o potatura, in quanto il verde pubblico va tutelato sopra ogni cosa.

Queste due posizioni della maggioranza potranno trovare difficilmente una quadra, quindi difficilmente una revisione del regolamento del verde approderà in consiglio comunale o nelle commissioni, come ha fatto invece intendere l’assessore Mauro Lattuada che abbiamo visto in forte difficoltà.

Ora capiamo la posizione dell’assessore Lattuada che ha tentato di chiedere il ritiro della mozione della Lega, forse per evitare – pensiamo noi – che queste posizioni diametralmente opposte della sua maggioranza trovassero evidenza in consiglio comunale.

Attendiamo – poco fiduciosi a dire la verità- una convocazione urgente della commissione ambiente e della commissione regolamenti per esaminare i lavori di revisione del regolamento sin qui portati avanti dai tecnici e dall’assessore Lattuada.

Vedremo quanto le promesse di coerenza dell’assessore Lattuada potranno essere soddisfatte”.

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