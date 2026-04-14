SARONNO – Ancora un lungo consiglio comunale, ancora una serata movimentata, ancora un provvedimento sulla carta semplice che si complica, ancora un’opposizione che riesce a far quadrato e a mettere in scacco la maggioranza. Ancora la sindaca silente per l’intera serata, con un presidente del consiglio comunale che “porta” faticosamente e in solitaria la seduta alla meta finale.

Potrebbe essere questa la sintesi del consiglio comunale di lunedì 13 aprile, una seduta che sulla carta avrebbe dovuto essere rapida e indolore, con due soli punti all’ordine del giorno: la nomina dei revisori della rsa comunale Focris e una mozione della Lega sul regolamento del verde.

Chi pensava che l’aspetto più lungo della serata sarebbe stata la procedura del voto segreto, con i consiglieri che si alzano e vanno a votare nel retro della sala per poi rientrare e deporre la propria scheda nell’urna davanti a presidente e sindaco, è stato subito smentito.

Il “panico” è scattato quando, al termine della prima votazione, sono stati trovati tre candidati a 16 voti ciascuno: Pierluigi Ritrovato, Stefano Savarese e Costantino Rancati. Fare i conti è stato facile. I votanti erano 24 (considerando l’assenza di Agostino De Marco), con due schede a disposizione di ogni consigliere.

È arrivata l’accusa che il risultato fosse frutto di voti doppi sullo stesso candidato da parte di più di un consigliere. Del resto ad inizio seduta non era stato esplicitato il divieto di votare per lo stesso candidato su entrambe le schede consegnate. Tanto che il presidente Francesco Licata (presidente del consiglio) ha ammesso l’impasse: “Probabilmente non mi sono spiegato bene. Non si può votare la stessa persona due volte, pensavo fosse chiaro e scontato”.

In realtà, come ha sottolineato la consigliera Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno) a fronte della segretezza del voto, non c’erano prove di doppio voto: “Matematicamente è possibile che tutti abbiano espresso due preferenze diverse”.

Al di là delle strategie e della matematica, però, l’ex aequo spiazza la presidenza che chiede di rifare la votazione da capo. Una decisione che ha provocato la reazione di Raffaele Fagioli (Lega Lombarda): “Trovo decisamente curioso che si ripeta una votazione che è stata regolare, visto che le regole del gioco sono state spiegate e non è stato specificato assolutamente questa nuova regola che viene introdotta con la seconda votazione”.

Sulla stessa linea di protesta si sono posti Lorenzo Azzi (Forza Italia) e Luca Amadio (Indipendente), il quale ha sbottato: “Io vorrei chiedere solamente se c’è un regolamento del caso specifico. Non si può andare a interpretazione, ma dove siamo? Al mercato. Quindi io vorrei un documento scritto che dica nel caso specifico cosa si deve fare”.

Il presidente ha quindi passato la parola al segretario Armando Passaro, che ha proposto una via d’uscita tecnica: “L’assemblea consiliare ha indicato inequivocabilmente 16 voti per 3 candidati. Potreste semplicemente votare la persona che indicate come sostituto. Gli altri due, in automatico, saranno quelli nominati, saranno i titolari”.

Ancora un po’ di bagarre, una pausa per consultare i regolamenti e quindi la decisione finale di Francesco Licata: “La via effettivamente più corretta è quella di andare quindi a votare per la figura che dovrà essere il supplente all’interno di quei tre nomi”.

A questo punto lo spoglio finale per il supplente ha permesso di definire i due titolari e il supplente individuato con 8 schede bianche (evidentemente l’opposizione) e 16 voti della maggioranza sul candidato che diventa supplente Rancati. Silente per l’intero punto la sindaca Pagani.