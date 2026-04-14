Softball

SARONNO – Esordio con un pareggio, lo scorso fine settimana, per la formazione di serie B del Saronno Softball (la cui formazione maggiore milita in A1), al debutto assoluto nel campionato cadetto. La squadra, nata dalla collaborazione con Brescia Baseball e Avigliana Rebels e guidata da Maristella Perizzolo, ha affrontato il Cabs Seveso nella doppia sfida inaugurale. Un bilancio di una vittoria e una sconfitta: gara 1 si è chiusa sul 4-12 per le ospiti, mentre gara 2 ha visto il riscatto del Saronno con un netto 10-3.

Il progetto della serie B si inserisce in un percorso parallelo rispetto al settore giovanile e alla prima squadra, con l’obiettivo di far crescere e dare esperienza alle giovani atlete, che verranno impiegate progressivamente nel corso della stagione.

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(foto: il Saronno versione serie B)

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