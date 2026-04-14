Cislago, in dirittura di arrivo il restauro della facciata a Villa Isacchi
14 Aprile 2026
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CISLAGO – Si avviano a conclusione gli interventi di rifacimento della facciata esterna di Villa Isacchi, fabbricato di rilevante valore storico e architettonico per la comunità.
L’opera spiegano dal Comune, “ha consentito di restituire decoro e rinnovata luminosità all’edificio, nel pieno rispetto delle sue caratteristiche originarie, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico locale”.
L’intervento si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione volto alla tutela, conservazione e promozione dei beni culturali, con l’obiettivo di garantirne la fruizione e la piena valorizzazione da parte della cittadinanza e dei visitatori.
La storica Villa Isacchi si trova nel centro del paese, in via Magenta.
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(foto: la facciata di Villa Isacchi, rifatta in questo periodo)
14042026