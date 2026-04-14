CISLAGO – Si avviano a conclusione gli interventi di rifacimento della facciata esterna di Villa Isacchi, fabbricato di rilevante valore storico e architettonico per la comunità.

L’opera spiegano dal Comune, “ha consentito di restituire decoro e rinnovata luminosità all’edificio, nel pieno rispetto delle sue caratteristiche originarie, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico locale”.

L’intervento si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione volto alla tutela, conservazione e promozione dei beni culturali, con l’obiettivo di garantirne la fruizione e la piena valorizzazione da parte della cittadinanza e dei visitatori.