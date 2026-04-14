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SARONNO – Il panorama della ricerca scientifica sul territorio saronnese si arricchisce di un appuntamento di fondamentale importanza con la presentazione ufficiale di “Progetto Scientifico 2026“. L’evento, previsto per venerdì 17 aprile alle 20.30 allo Star Hotel Gran Milan di Saronno, segna una tappa cruciale per l’associazione “Quelli che… con Luca“, impegnata da anni nel sostegno alla lotta contro la leucemia infantile. Questa iniziativa rappresenta l’avvio di una fase operativa che si focalizzerà sull’introduzione di protocolli sanitari innovativi e sullo studio di terapie molecolari avanzate, offrendo nuove prospettive di cura per i piccoli pazienti affetti da leucemia linfoblastica.

La serata vedrà la partecipazione di figure di spicco nel campo medico e accademico. Ad aprire i lavori sarà il dottor Marco Spinelli, stimato pediatra oncologo operante all’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. Il contributo scientifico dei ricercatori sarà il fulcro del convegno, durante il quale verranno illustrati i progressi ottenuti in laboratorio e le finalità dei nuovi percorsi terapeutici. L’obiettivo comune è contrastare con strumenti sempre più efficaci le forme più aggressive della malattia, continuando il percorso iniziato anni fa in memoria del piccolo Luca, la cui scomparsa nel 2011 ha dato origine a questo straordinario movimento di solidarietà.

L’associazione si presenta a questo appuntamento con un assetto rinnovato a seguito di un forzato cambio al vertice. Lorenzo Guzzetti ha infatti assunto la presidenza del sodalizio dallo scorso 23 febbraio, raccogliendo il testimone da Andrea Ciccioni. Il fondatore e storico motore dell’organizzazione è stato costretto a lasciare la guida operativa a causa di un improvviso malore avvenuto a gennaio, che lo vede attualmente impegnato in un percorso di riabilitazione. Il passaggio di consegne garantisce la continuità delle attività e dei valori dell’organizzazione, confermando l’impegno nel trasformare il dolore in una risorsa concreta per la ricerca.

Oltre all’aspetto puramente scientifico, la manifestazione sottolinea la capacità di resilienza di una comunità che ha saputo riorganizzarsi per non disperdere il lavoro svolto finora. L’evento di Saronno non sarà quindi solo un momento di aggiornamento accademico, ma anche l’occasione per conformare l’azione della onlus alle nuove normative del terzo settore. In un’ottica di trasparenza e sviluppo, la serata si configurerà come il punto di partenza per affrontare con coraggio e competenza le sfide future della medicina personalizzata.

(foto d’archivio)

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