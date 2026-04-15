Saronno, truffe con falsi operatori ecologici. Il Comune: “Sacchetti consegnati solo nei distributori”
15 Aprile 2026
SARONNO – Falsi operatori ecologici che cercano di entrare nelle case con la scusa della consegna dei sacchetti per la raccolta rifiuti. È l’allerta diffusa dell’Amministrazione nelle ultime ore dopo alcune segnalazioni di tentativi di truffa in città.
Secondo quanto emerso, alcune persone si presentano come addetti al servizio rifiuti e chiedono di accedere alle abitazioni, sostenendo di dover distribuire i sacchetti. Una modalità che non corrisponde alle procedure ufficiali e che fa scattare l’invito alla prudenza.
“I sacchetti della raccolta rifiuti non vengono consegnati porta a porta”, viene chiarito. La distribuzione avviene infatti esclusivamente tramite i distributori automatici presenti in piazza Repubblica e nel giardino della piscina comunale. Un’ulteriore possibilità è prevista al Centro raccolta di via Milano 26, ma solo per nuove utenze o in caso di problemi con i distributori.
L’indicazione è quindi di non aprire la porta a sconosciuti che si presentano con queste richieste e di segnalare eventuali episodi sospetti alle forze dell’ordine.
Al momento dal Comune non sono noti ulteriori dettagli sui responsabili né il numero preciso dei tentativi segnalati. L’invito resta quello di prestare attenzione e verificare sempre l’identità di chi chiede di entrare in casa.
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