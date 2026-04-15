Città

SARONNO – Quattro sabati consecutivi alla piattaforma ecologica senza riuscire a ritirare il bidone bianco per il verde: è la segnalazione di un cittadino alle prese con la nuova modalità di raccolta dei vegetali introdotta dal Comune.

“La nuova amministrazione ha deciso di modificare il modo della raccolta dei vegetali con l’introduzione dei bidoni bianchi. Benissimo, non sta a me giudicare tale scelta”, premette il residente, spiegando di aver seguito la procedura prevista. “Come tanti cittadini interessati ho scaricato il modulo per venire in possesso di tale bidone bianco” racconta. Poi le indicazioni ricevute: “Si prega di recarsi tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12 per il ritiro di quanto richiesto”.

Da qui il problema. “Sono 4 sabati che mi reco alla piattaforma verso le 9 e sono 4 sabati che mi sento rispondere: mi spiace ma i bidoni bianchi sono già esauriti”.

Il cittadino solleva quindi dubbi sull’organizzazione del servizio: “Che tipo di organizzazione esiste negli uffici competenti?”. E aggiunge: “Se arrivano richieste per i bidoni, ci devono essere almeno quelle quantità disponibili in piattaforma per la distribuzione”.

Infine una considerazione pratica: “Essendo necessario dare nome e cognome per accedere a tale iniziativa, non dovrebbe essere difficile sapere quanti contenitori servono”.

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