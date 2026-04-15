Basket Dr2: Robur Saronno oggi al PalaRonchi, sfida ai Lions Cavaria
15 Aprile 2026
SARONNO – Ultime due giornate di stagione regolare e primi verdetti in arrivo per la Robur Saronno, impegnata questa sera nel campionato di Divisione Regione 2. La formazione guidata da coach Alessandro Leva scende in campo alle 21.15 al PalaRonchi di via Colombo per affrontare i Lions Cavaria, in una sfida che può risultare decisiva per la conferma del primo posto in classifica.
I saronnesi arrivano all’appuntamento da capolista del girone F, a due gare dalla conclusione della regular season, con l’obiettivo di consolidare la vetta e presentarsi ai playoff nelle migliori condizioni possibili. Dopo la gara di questa sera resterà un solo impegno prima dell’avvio della fase finale, che metterà in palio la promozione. Una tappa importante nel percorso della Robur, che punta a proseguire la propria stagione da protagonista anche nella post season.
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