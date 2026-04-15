Calcio

GENOVA – Vittoria in trasferta per la Caronnese Women, che supera 4-3 l’Angelo Baiardo al termine di una gara ricca di episodi e ribaltamenti di fronte.

Meglio l’avvio delle padrone di casa, che creano diverse occasioni e passano in vantaggio al 26’ con Kozak. La reazione della Caronnese è però immediata: al 29’ Badiali firma il pareggio, dedicando il gol alla compagna Gaia Barbini, recentemente infortunata, e pochi istanti dopo Marini completa il sorpasso per l’1-2 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa il Baiardo trova il 2-2 al 51’ con Lopez e continua a spingere, ma la Caronnese resta in partita anche grazie a un intervento decisivo del portiere Schianta. Al 72’ le rossoblù restano in dieci per l’espulsione di Gino, ma riescono comunque a riportarsi avanti al 81’ con una punizione di Abati.

Nel finale succede di tutto: il Baiardo pareggia al 89’ con Kozak, ma in pieno recupero, al 93’, è ancora Marini a trovare il gol del definitivo 3-4.

Una vittoria importante per la Caronnese, arrivata al termine di una partita combattuta e giocata con determinazione. La gara è stata giocata lo scorso fine settimana.

Angelo Baiardo-Caronnese 3-4

ANGELO BAIARDO: Denevi, DiSomma, Pigati, Cozzani, Spotorno, Kozak, Nietante, Zella, Lopez, Pascotto, Zecchino. A disposizione Pescarolo, Porrata, Tabone, Biancato, Repetto, Naticchioni, Mara Angie, Ragnoli. All. Settecerze.

CARONNESE: Schianta, Bufano, Gino, Dubini, Manea, Girolamo, Badiali, Marini, Codecà, Pellegrinelli, Abati. A disposizione Mazzon, Gola, Mombelli, Lozza, Filice. All. Marsich.

Arbitro: Rodinò di Novi Ligure (Di Cicco di Novi Ligure e Krjfa di Novi Ligure).

Marcatori: 26’ pt Kozak (B), 29’ pt Badiali (C), 30’ pt Marini (C), 6’ st Lopez (B), 36’ st Abati (C), 44’ st Kozak (B), 48’ st Marini (C).

(foto: la Caronnese in campo a Genova)

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