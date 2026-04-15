Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Riconoscimento importante per la Varesina calcio di Venegono Superiore nel corso della serata di presentazione del 21′ torneo “Amici dei bambini”, dedicato alla categoria Under 13 e organizzato da Aldini. Protagonista è stato Luca Mezzotero, allenatore della formazione Under 17 Élite della società rossoblù, premiato come miglior tecnico dilettante in virtù dei risultati ottenuti recentemente con il proprio gruppo. Un attestato che valorizza il lavoro svolto nel settore giovanile della Varesina, sempre più punto di riferimento nella crescita dei giovani calciatori del territorio.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del calcio italiano: tra i premiati anche diversi giocatori di Serie A, tra cui Bisseck, Baschirotto, Paleari, Bartesaghi e Pellegrino, a testimonianza del livello e della rilevanza dell’evento.

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