Calcio Promozione: Verolese-Sc United, questa sera il ritorno della semifinale di Coppa Italia
15 Aprile 2026
VEROLANUOVA – Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Promozione tra Verolese ed Sc United di Cesate, in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Bragadina di Verolanuova, nel Bresciano. Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata, le due squadre si giocano l’accesso alla finale in un confronto che si preannuncia equilibrato. A dirigere l’incontro sarà Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo, assistito da Nicolò Gibbin di Voghera e Alessandro Bergamaschi di Bergamo.
In contemporanea, sempre alle 20.30, si disputerà anche l’altra semifinale di ritorno tra Scarioni 1925 e Cividate Pontoglio, in programma al Piccolo stadio Scarioni di Milano. All’andata si erano imposti i bresciani per 2-1.
La finalissima si disputerà sabato 2 maggio a Cologno al Serio nella Bergamasca.
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(foto Sc United)
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