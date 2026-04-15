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CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio dedicato al disegno e alla creatività in stile giapponese alla biblioteca civica di via Guglielmo Marconi 1. Sabato 18 aprile è in programma il laboratorio manga rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, a partire dalla prima media. L’iniziativa si svolgerà dalle 15 alle 17 negli spazi della biblioteca e offrirà ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi al mondo del manga attraverso attività pratiche guidate.

Il laboratorio è pensato per stimolare la creatività e introdurre i ragazzi alle tecniche base del disegno in stile manga, in un contesto educativo e di condivisione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo mail [email protected] oppure al numero 0331824867.

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(foto archivio)

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