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COGLIATE – La biblioteca civica di viale Rimembranze si prepara a diventare il punto di riferimento per i proprietari di animali domestici grazie alla rassegna intitolata “Cogliate a 4 zampe“. L’amministrazione comunale ha infatti promosso una serie di appuntamenti serali pensati per migliorare la convivenza tra l’uomo e il cane, offrendo competenze professionali e consigli pratici a tutta la cittadinanza. Il progetto si articola in due momenti distinti, entrambi con inizio fissato per le 20.30, durante i quali verranno affrontati temi cruciali per la salute e l’educazione degli animali che vivono nelle nostre case.

Il primo incontro è previsto per mercoledì 15 aprile e vedrà come protagonista la dottoressa Chiara Trovo, responsabile sanitaria dell’ambulatorio “Mi Fido Di Te“. La serata si concentrerà sugli aspetti puramente medici, spaziando dalle nozioni di medicina generale ai dettagli sulla riproduzione, con un focus particolare sulla prevenzione necessaria a garantire una vita sana e longeva ai compagni di vita pelosi. Sarà un’occasione per approfondire la conoscenza della fisiologia animale sotto la guida di un’esperta del settore.

Il testimone passerà poi a Luca Trainito, consulente del comportamento ed istruttore cinofilo, che animerà il secondo appuntamento in calendario per mercoledì 29 aprile. In questa circostanza l’attenzione si sposterà dalla salute fisica a quella comportamentale, esplorando l’importanza dell’aspetto educativo per costruire un rapporto equilibrato e sereno all’interno delle mura domestiche. La gestione corretta del comportamento animale è considerata dagli organizzatori un pilastro fondamentale per una convivenza urbana armoniosa.

Per ragioni logistiche, la partecipazione alla rassegna patrocinata dal comune richiede l’iscrizione obbligatoria. Gli interessati possono riservare il proprio posto inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure richiedere maggiori dettagli telefonando direttamente al numero 331.2054504. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una cultura del benessere animale sempre più sentita e condivisa dalla comunità locale.

(foto d’archivio)

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