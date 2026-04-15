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SARONNO – Ottime notizie per tutti gli appassionati di fotografia e per chi desidera raccontare, attraverso un’immagine, il valore delle persone: il termine per partecipare al festival fotografico Fotografa un Saronnese è stato ufficialmente prorogato fino al 21 aprile.

La decisione nasce dalla volontà di offrire a un numero ancora maggiore di partecipanti la possibilità di prendere parte all’iniziativa.

Partecipare è davvero semplice: l’iscrizione è veloce, intuitiva e completamente gratuita. Bastano pochi passaggi per entrare a far parte di un progetto che unisce creatività, memoria e comunità.

Il cuore dell’iniziativa è racchiuso in un gesto potente: con il tuo scatto puoi dare valore per sempre a una persona che ritieni importante, trasformandola in un ricordo condiviso, capace di restare nel tempo. Un volto, una storia, un’emozione: ogni fotografia diventa un modo per celebrare qualcuno e far sì che venga ricordato.

Oltre al valore umano e artistico, il festival offre anche numerose opportunità: sono infatti in palio tantissimi premi, consultabili direttamente sul sito ufficiale fotografaunsaronnese.it, dove è possibile trovare anche tutte le informazioni utili per partecipare.

C’è ancora tempo per mettersi in gioco, raccontare una storia e lasciare un segno. La nuova scadenza del 21 aprile rappresenta un’occasione da non perdere.

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