I più letti di ieri: tensioni in consiglio, lavoro a rischio e iniziative per i giovani
15 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 14 aprile, in primo piano le tensioni politiche in consiglio comunale con scontri tra maggioranza e opposizione, le preoccupazioni per i posti di lavoro a rischio nel settore commerciale e le analisi critiche sulla gestione amministrativa. Spazio anche a iniziative dedicate ai giovani e alla socialità.
Ancora bagarre in consiglio: una strategia politica e numerica dell’opposizione mette in difficoltà la maggioranza.
Saronno, nuovo consiglio comunale, nuovo calvario: con strategia politica e matematica l’opposizione manda in tilt la maggioranza
Cresce la preoccupazione per il futuro occupazionale con circa 300 posti di lavoro a rischio legati alla situazione di Giochi Preziosi.
Nuove polemiche sulla nomina dei revisori Focris: le opposizioni attaccano con un comunicato congiunto, puntando il dito contro presidente e sindaca.
Saronno, caos nomina revisori Focris: comunicato congiunto delle opposizioni con affondi su presidente e sindaca
Sul regolamento del verde arriva l’analisi di Veronesi, che evidenzia ambiguità nella maggioranza e difficoltà operative per l’assessore.
Regolamento del verde, l’analisi di Veronesi: “Dall’ambiguità della maggioranza alla forte difficoltà di Lattuada”
Un’iniziativa originale per i giovani tra i 18 e i 35 anni propone uno swap party, occasione per rinnovare il guardaroba in modo sostenibile e socializzare.
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