SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 14 aprile, in primo piano le tensioni politiche in consiglio comunale con scontri tra maggioranza e opposizione, le preoccupazioni per i posti di lavoro a rischio nel settore commerciale e le analisi critiche sulla gestione amministrativa. Spazio anche a iniziative dedicate ai giovani e alla socialità.

Ancora bagarre in consiglio: una strategia politica e numerica dell’opposizione mette in difficoltà la maggioranza.

Cresce la preoccupazione per il futuro occupazionale con circa 300 posti di lavoro a rischio legati alla situazione di Giochi Preziosi.

Nuove polemiche sulla nomina dei revisori Focris: le opposizioni attaccano con un comunicato congiunto, puntando il dito contro presidente e sindaca.

Sul regolamento del verde arriva l’analisi di Veronesi, che evidenzia ambiguità nella maggioranza e difficoltà operative per l’assessore.

Un’iniziativa originale per i giovani tra i 18 e i 35 anni propone uno swap party, occasione per rinnovare il guardaroba in modo sostenibile e socializzare.