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SARONNO – Mercoledì 15 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile con nuvolosità irregolare e maggiori schiarite nel corso del pomeriggio, mentre in serata torneranno condizioni più instabili con deboli piogge.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cieli tra poco e parzialmente nuvolosi, in un contesto complessivamente variabile. Con il passare delle ore, il pomeriggio vedrà un miglioramento più evidente con schiarite anche ampie che renderanno la fase centrale della giornata più asciutta e gradevole. Tuttavia, dalla sera è previsto un nuovo aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi o coperti, associati a deboli precipitazioni, per un accumulo complessivo intorno a 0,6 mm. Le temperature resteranno miti, con valori compresi tra i 12°C di minima e i 20°C di massima. I venti saranno deboli al mattino dai quadranti nord-occidentali, in rotazione e in rinforzo moderato nel pomeriggio da Sud-Sudovest. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia il quadro meteorologico sarà simile, con una graduale attenuazione delle correnti umide che permetterà schiarite soprattutto verso sera. Durante la giornata prevarranno comunque condizioni di nuvolosità variabile o intensa, con deboli piogge sparse più probabili nel pomeriggio sulle aree pedemontane e prealpine e in estensione serale anche alle pianure.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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