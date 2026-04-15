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SPIELBERG (AUSTRIA) – Ritorno in grande stile per il pilota saronnese Laurence Balestrini che, dopo mesi di stop, inaugura la stagione Topjet Formula 2000 con uno spettacolare doppio successo nella categoria Gentleman nelle gare disputate lo scorso week-end al Red Bull Ring di Spielberg in Austria.

Un risultato che fa ben sperare per la nuova stagione automobilistica che vede Balestrini correre quest’anno al volante della Dallara F314 con il suo nuovo team Corbetta Racing con la quale sembra già avere feeling visto il doppio successo tra i Gentleman e il podio Platinum ottenuti nel circuito austriaco. Il pilota saronnese, infatti, ha chiuso gara 1 al sesto posto della classifica generale Topjet f2000 e gara 2, la Feature Race della domenica, al settimo posto nonostante un testacoda che avrebbe potuto sicuramente compromettere la corsa.

Al termine della gara, il pilota della Dallara f314 Balestrini si è espresso soddisfatto del perfetto risultato ottenuto: “Non potevo davvero chiedere di meglio per questo rientro in gara. Dopo alcuni mesi lontano dalle competizioni era fondamentale ritrovare subito il ritmo e le sensazioni, il lavoro fatto insieme al team è stato davvero eccellente. Il Red Bull Ring è un circuito impegnativo e le condizioni meteo del venerdì non ci hanno certo aiutato, ma già dal sabato siamo riusciti a fare un bel passo in avanti”. Continua: “Sono molto soddisfatto, soprattutto perché abbiamo dimostrato di poter essere competitivi fin da subito, è solo l’inizio e vogliamo continuare a crescere gara dopo gara”.

Dopo questo fantastico avvio di stagione, il prossimo appuntamento per il saronnese sarà sul circuito di Imola in programma durante il fine settimana del 25 aprile.

(foto da Laurence Balestrini)