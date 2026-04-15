Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Controllo della polizia locale in un’autofficina meccatronica della città, dove è stato scoperto un che è apparso come un deposito “incontrollato” di rifiuti speciali, presente nell’area esterna. Gli agenti nel corso del loro sopralluogo hanno trovato un accumulo di materiali su una superficie di circa 50 metri quadrati. Tra i rifiuti presenti scooter e furgoni dismessi, una settantina di pneumatici, oli, ricambi, scarti di plastica, parti di veicoli, imballaggi e anche un elettrodomestico.

Secondo quanto accertato, i materiali erano abbandonati da tempo. Per questo motivo è stata contestata una violazione penale con una sanzione di 6.500 euro, oltre all’obbligo di ripristino e bonifica dell’area. È stata inoltre inviata una segnalazione alla Procura. Durante il controllo è emersa anche l’irregolarità nella tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, risultato non aggiornato. Per questo è scattata una segnalazione alla Città Metropolitana di Milano e una ulteriore sanzione amministrativa di 10mila euro. Complessivamente le multe ammontano a 16.500 euro.

(foto: parte del materiale rinvenuto)

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