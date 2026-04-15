Città

SARONNO – Una maxi panchina green che porterà un tocco di verde e fiori nel cortile di Casa Morandi, ossia della biblioteca e del teatro Giuditta Pasta. È il primo assaggio della novità che si sta concretizzando in queste ore, con l’arrivo dei nuovi arredi destinati a cambiare volto a uno degli spazi pubblici più frequentati della città. A seguire il progetto è l’assessora alla Cultura Cornelia Proserpio.

Sedute singole, piccoli angoli verdi e spazi pensati per studiare o fermarsi a parlare: questo il cuore dell’intervento di riqualificazione del cortile della biblioteca a Casa Morandi. L’obiettivo è rendere l’area più vivibile e attrattiva per studenti e cittadini, trasformandola in un punto di riferimento per la socialità all’aperto.

Il progetto prevede l’inserimento di nuove sedute, tra sdraio e sedie, insieme a panchine integrate con fioriere e alberelli, così da creare ambienti più accoglienti e funzionali. “Abbiamo acquistato nuove sedute singole, tra sdraio e sedie, e inseriremo anche elementi con panchine e piccoli alberi, oltre a rinnovare il verde e la cartellonistica”, spiega l’assessora alla Cultura Cornelia Proserpio.

In queste ore sono iniziate le operazioni di apertura degli imballaggi degli arredi, con i primi elementi già arrivati nel cortile. La struttura visibile è la prima panchina del nuovo allestimento: un elemento circolare con seduta in legno e spazio centrale destinato al verde, pensato per diventare uno dei punti più riconoscibili dell’area.

Il verde sarà completamente ripensato, partendo da una situazione attuale in cui è quasi assente. L’intervento punta a valorizzare uno spazio oggi poco utilizzato, rendendolo più fruibile durante tutta la giornata, anche come luogo di studio all’aperto.

L’installazione completa degli arredi è attesa nei primi giorni di maggio.

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