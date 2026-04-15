Cronaca

SARONNO – Problema tecnici nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile, al supermercato Esselunga nella periferica via Novara, rimasta senza corrente attorno alle 11.40. Il problema, circoscritto al centro commerciale, si è risolto progressivamente dopo circa quaranta minuti. Da chiarire le cause dell’accaduto.

Al momento del blackout numerosi clienti si trovavano all’interno del punto vendita, molti già alle casse o con la spesa nei carrelli. Il guasto ha bloccato i sistemi interni e ci si è trovati nella penombra. Nonostante l’inconveniente, la situazione è rimasta tranquilla: diversi clienti hanno atteso la ripresa del servizio continuando a fare la spesa, in attesa del riavvio delle casse, mentre altri hanno preferito lasciare il supermercato. Per precauzione sono stati temporaneamente chiusi i reparti del fresco, con gli scaffali coperti da pannelli isolanti.

Un episodio che arriva dopo altri disservizi elettrici segnalati in città nei giorni scorsi, ma in questo caso limitato al solo punto vendita.

(foto archivio: il supermercato Esselunga nella periferica via Novara)

15042026