Cronaca

SARONNO – Intervento nel tardo pomeriggio di ieri nella centralissima piazza Libertà, dove sono giunti polizia locale e vigili del fuoco a seguito di un episodio che ha riguardato il campanile della chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. Secondo quanto ricostruito, alcuni piccoli calcinacci si sono staccati dalla struttura, finendo al suolo senza colpire persone. Alcuni cittadini presenti hanno dato l’allarme, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per verificare la situazione e accertarsi che non vi fossero ulteriori rischi di distacco. Al termine dei controlli l’area è stata transennata a scopo cautelativo, per garantire la sicurezza dei passanti; non sono comunque emerse situazioni di pericolo.

È stata inoltre allertata la comunità pastorale, che dovrà ora procedere con ulteriori approfondimenti tecnici sul campanile.

La chiesa prepositurale di Saronno ha origini antiche, con una prima citazione che risale al 1169; l’edificio attuale è stato ricostruito tra il 1772 e il 1783. All’interno conserva opere di rilievo ad iniziare dal crocifisso ligneo settecentesco particolarmente venerato dai fedeli.

(foto: l’area sotto il campanile transennata)

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