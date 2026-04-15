SARONNO – Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di truffe, con tentativi messi a segno sia al telefono sia direttamente a domicilio. Episodi distinti ma con un elemento comune: il tentativo di sfruttare la fiducia dei cittadini, in particolare delle persone anziane.

Un primo caso riguarda finte telefonate da parte di sedicenti carabinieri. In questi episodi, segnalati nei giorni scorsi, le vittime hanno ricevuto chiamate con richieste sospette. In tutti i casi, però, non si sono registrate conseguenze: gli interlocutori hanno intuito il raggiro e hanno interrotto la conversazione, evitando di fornire informazioni o denaro.

Diversa la situazione emersa in via Miola, dove la truffa è andata a segno. Qui alcuni individui si sono presentati come agenti della polizia locale in borghese. Con una scusa, non nota nei dettagli, sono riusciti a entrare in un condominio e a convincere due coppie di anziani a consegnare oro e oggetti di valore.

Secondo quanto riferito, i fatti sono avvenuti nella stessa palazzina ai danni di due famiglie che si conoscevano che sono rimasti coinvolte nel medesimo raggiro in contemporanea

Le denunce sono state raccolte dalla compagnia dei carabinieri cittadina. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e individuare i responsabili.

Le forze dell’ordine ribadiscono alcune raccomandazioni: non aprire a sconosciuti, anche se si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o tecnici; verificare sempre l’identità chiamando i numeri ufficiali; non consegnare denaro o preziosi; in caso di dubbio contattare immediatamente il 112. In caso di telefonate sospette, è fondamentale riattaccare senza fornire informazioni personali.

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