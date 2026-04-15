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SARONNO – Dati, scelte, strategie e tanti risultati: con una nota precisa e chiara Saronno civica riscrive la narrazione intorno ai risultati e ai “problemi” dell’ex municipalizzata Saronno Servizi. Dopo le richieste dell’assessore Mattia Cattaneo un futuro per la questione economica e gli affondi di Tu@Saronno sulla passata gestioni la lista civica Saronno Civica riassume gli ultimi dell’ex municipalizzata con dati e numeri. Gli sono gli auguri al nuovo cda ma anche le sfide vinte da quello guida Pietro Insinnamo.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Saronno Servizi S.p.A. rappresenta un momento di riflessione e valutazione della gestione degli ultimi cinque anni.

È doveroso esprimere un ringraziamento al CdA uscente, guidato dal presidente Pietro Insinnamo e composto dai consiglieri Annalisa Renoldi, Maria Luisa Cremonesi, Stefano Giusto e Alberto Pini, rappresentante dei Comuni soci. Un ringraziamento anche al direttore generale Giordano Romano, alla dirigenza e al personale aziendale.

L’avvio dell’esperienza è stato segnato da difficoltà rilevanti: la perdita del 40% del fatturato, dovuta alla cessione del ramo idrico all’Ato di Varese, e il rimborso di ingente liquidità che ha inciso sull’operatività. A questo si è aggiunta la contrazione dei ricavi legata alla pandemia.

Su queste basi l’Amministrazione guidata dal sindaco Augusto Airoldi ha definito una strategia di rilancio della società, partecipata al 98% dal Comune di Saronno. Gli obiettivi sono stati approvati dal consiglio comunale il 28 dicembre 2021 con i voti della maggioranza di allora.

La strategia prevedeva il conferimento decennale di servizi ad alta intensità di personale, non gestibili direttamente dal Comune per limiti assunzionali. Un’impostazione pensata per consentire investimenti e sviluppo organizzativo, con l’obiettivo di trasformare Saronno Servizi in una multi service a supporto delle pubbliche amministrazioni.

Tra i risultati: la partecipazione ai bandi regionali Arest e Distretti del commercio, la gestione degli stalli di sosta, della riscossione tributaria e della Ztl, oltre al consolidamento della gestione delle farmacie comunali.

Per le farmacie si segnalano l’ampliamento dei servizi, l’acquisizione di nuovi spazi per la farmacia 2 e il ruolo svolto durante la pandemia con un hub tamponi molto frequentato. Per la piscina, l’aumento della fruizione del 50% grazie alla copertura invernale della vasca esterna e un modello gestionale sostenibile.

La società ha partecipato a diversi bandi, ottenendo finanziamenti per circa 3,5 milioni di euro e realizzando investimenti per circa 2,2 milioni in infrastrutture, tecnologie e servizi. Un percorso che ha rafforzato la competitività e il posizionamento tra le società in house.

Tra i progetti in sviluppo: la concessione cimiteriale e la gestione degli impianti sportivi riqualificati con fondi Pnrr.

Secondo un sondaggio interno del 2025, l’89% degli utenti ha espresso un giudizio positivo sui servizi, con apprezzamento per il servizio blistering e la piscina.

Al nuovo Consiglio di Amministrazione l’augurio di proseguire nel percorso avviato, a beneficio della comunità saronnese.