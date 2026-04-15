Cronaca

SOLARO – Una densa colonna di fumo nero, visibile anche dalla periferia di Saronno, ha segnalato questa mattina, mercoledì 15 aprile, un incendio divampato in un capannone industriale di via Giulio Verne. Sul posto, poco prima delle 8, sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco provenienti dai comandi provinciali di Milano e Varese e dai distaccamenti di Rho, Saronno e Legnano.

Il rogo ha interessato il magazzino di un’azienda chimica, che è situato in un’area artigianale nella zona di corso Europa, circondata anche da abitazioni. Presente anche un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, a scopo cautelare. Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a domare rapidamente le fiamme, intervenendo anche con un’autoscala per raggiungere in sicurezza il tetto della struttura. Sono in corso le operazioni di verifica e bonifica, che proseguiranno anche nelle prossime ore. Restano da chiarire le cause dell’incendio.

(foto: la zona dove si è verifica l’incendio alla periferia di Solaro)

15042026