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TRADATE – Chiusura temporanea del passaggio a livello tra viale Marconi e corso Bernacchi per consentire lavori di riasfaltatura. A darne comunicazione è il vicesindaco Franco Accordino, che ha informato i cittadini dell’intervento programmato da Ferrovia. Il passaggio a livello resterà chiuso da oggi fino al 17 aprile compreso.

L’intervento riguarda la sistemazione del manto stradale in un punto particolarmente utilizzato della viabilità cittadina. Una manutenzione attesa da tempo, come sottolineato dallo stesso vicesindaco, che auspica possa trattarsi di una soluzione definitiva. Durante i giorni di chiusura sono possibili disagi alla circolazione, con la necessità di utilizzare percorsi alternativi.

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(foto archivio: passaggio a livello in zona)

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