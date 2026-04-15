Comasco

TURATE – Aggiornamento del Comune sulla situazione dei rimborsi legati ai danni causati dalla grandinata del luglio 2023.

L’amministrazione ha comunicato che tutte le domande di immediato sostegno e di contributo presentate dai cittadini sono state istruite già entro la fine di febbraio 2026. Al momento, però, l’erogazione delle risorse non è ancora avvenuta. Il ritardo, viene spiegato, è legato alle tempistiche delle istruttorie in altri Comuni lombardi e in diverse regioni coinvolte dagli stessi eventi meteorologici, che stanno rallentando la messa a disposizione dei fondi da parte del Dipartimento nazionale di protezione civile. Il Comune assicura che, non appena ci saranno novità, verranno comunicate tempestivamente alla cittadinanza.

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15042026