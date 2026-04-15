Saronnese

UBOLDO – Dal 18 al 26 aprile a Uboldo il circolo Acli di Uboldo, in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e con il patrocinio del Comune, promuove una mostra d’arte sacra nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

L’iniziativa, dal titolo “800 anni con noi”, coinvolge artisti uboldesi e si inserisce nel solco delle precedenti esposizioni che hanno registrato un buon riscontro di pubblico. L’obiettivo è proporre un percorso di interesse culturale e religioso attraverso opere realizzate da autori locali, valorizzando una tradizione artistica presente nel territorio e offrendo visibilità anche alle nuove generazioni.

La scelta di allestire la mostra in chiesa nasce dalla volontà di sottolineare il legame tra arte e spiritualità, in uno spazio che richiama il significato religioso dell’iniziativa. L’esposizione intende inoltre richiamare il messaggio di semplicità e umiltà legato alla figura del santo di Assisi, offrendo ai visitatori un’occasione di riflessione durante questo anno commemorativo.

Secondo quanto evidenziato dal presidente del Circolo Acli, Franco Colombo, il progetto vuole mettere in luce il valore creativo degli artisti del paese, definiti autentici interpreti di bellezza e patrimonio culturale locale.

La mostra sarà visitabile nei giorni feriali dalle 17 alle 20, mentre nei festivi l’apertura è prevista dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

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