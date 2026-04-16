Cronaca

ORIGGIO – Una donna di 87 anni è stata investita questa mattina in via Visconti. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni, l’anziana sarebbe stata colpita da una Toyota Yaris guidata da un uomo di 78 anni. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine e resta da chiarire con precisione.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire quanto successo. Presenti anche gli operatori sanitari, che hanno prestato le prime cure alla donna.

La 87enne ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono considerate di media gravità.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi si sono registrati rallentamenti alla viabilità nella zona.

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