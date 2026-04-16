Origgio, utilitaria investe anziana. L’87enne è in prognosi riservata
16 Aprile 2026
ORIGGIO – Una donna di 87 anni è stata investita questa mattina in via Visconti. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.
Secondo le prime informazioni, l’anziana sarebbe stata colpita da una Toyota Yaris guidata da un uomo di 78 anni. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine e resta da chiarire con precisione.
Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire quanto successo. Presenti anche gli operatori sanitari, che hanno prestato le prime cure alla donna.
La 87enne ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono considerate di media gravità.
Durante le operazioni di soccorso e i rilievi si sono registrati rallentamenti alla viabilità nella zona.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09