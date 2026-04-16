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SARONNO – Saronno si prepara a indossare il suo abito più solenne per accogliere uno degli appuntamenti più longevi e sentiti del panorama culturale locale. Anche quest’anno il Coro Alpe Aps rinnova l’attesa tradizione organizzando la rassegna corale “Città di Saronno“, giunta con orgoglio alla sua quarantasettesima edizione. L’evento si terrà nel mese di aprile, una scelta temporale ormai consolidata che permette alla manifestazione di godere della straordinaria cornice del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, luogo simbolo della città che da diversi anni si trasforma in un auditorium d’eccezione grazie alla sua acustica impeccabile e al fascino delle sue architetture.

L’appuntamento è fissato per la serata di sabato 18 aprile, alle 20.30, quando le navate del Santuario inizieranno a vibrare sulle note delle formazioni ospiti. Oltre ai padroni di casa del Coro Alpe, diretti magistralmente dal maestro Dino Carugati, il programma vedrà la partecipazione di altre prestigiose realtà corali del territorio lombardo. Da Milano giungerà il Coro Aspis, guidato dal maestro Gianni Filippini, mentre da Erbusco, nel bresciano, arriverà il Coro Prealpi, sotto la direzione del maestro Paolo Tosoni. Un incontro tra stili e vocalità differenti che promette di offrire al pubblico un viaggio emozionante attraverso la musica polifonica e popolare.

Oltre all’alto valore artistico, l’iniziativa si distingue per una profonda finalità etica e comunitaria. Una parte dei fondi raccolti durante il concerto sarà infatti messa a disposizione per il restauro delle opere del Santuario, sottolineando il legame indissolubile tra la corale e la cura del patrimonio artistico cittadino.

Gli organizzatori, fieri di portare avanti questa storica kermesse con il patrocinio del comune di Saronno e la collaborazione di Cori Lombardia, invitano la cittadinanza a partecipare numerosa come in ogni edizione passata, per condividere un momento di armonia e solidarietà nel cuore pulsante della città.

(foto d’archivio)

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