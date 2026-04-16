Basket

SARONNO – Turno di recupero questa sera per la Robur Saronno nel campionato di serie B interregionale. La formazione guidata da coach Luca Ansaloni sarà in campo alle 21.15 al palasport di via Colombo, nel centro giovanile monsignor Ugo Ronchi, per affrontare Bocconi Milano, avversaria da non sottavalutare ma battuta nella gara di andata.

Un appuntamento importante per i biancocelesti, chiamati a muovere la classifica nelle ultime giornate della stagione regolare contro una squadra che si trova a metà graduatoria. La serata sarà anche l’occasione per proseguire il percorso legato ai settant’anni di storia della società: in biglietteria sarà disponibile il giornalino dedicato alla partita, con uno spazio di approfondimento sugli avversari e un focus sul periodo più recente della Robur, dal 2016 fino alla conquista della serie C Gold nel 2021.

Classifica serie B interregionale

Sangiorgese 42, Pizzighettone 40, Pavia 36, Social Osa 34, Oleggio 30, Nervianese e Gallarate 28, Campus Varese 26, Bocconi Milano 24, 7 Laghi Gazzada e Bergamo 20, Derthona 18, Saronno e Marnatese 16, Sunset Basket 6.

16042026