Calcio

VEROLANUOVA – Si ferma in semifinale il cammino dello Sc United di Cesate in Coppa Italia Promozione. La formazione guidata da Max Villa è stata sconfitta 2-0 sul campo della Verolese, che conquista così l’accesso alla finale. Dopo l’1-1 dell’andata, ieri sera la gara di ritorno nel Bresciano si è decisa con un gol per tempo a favore dei padroni di casa. La Verolese è passata in vantaggio al 25’ del primo tempo con Canotto, bravo a finalizzare in area sugli sviluppi di una punizione laterale. Nella ripresa, al 20’, Gelmini ha raddoppiato, chiudendo di fatto la partita e spegnendo le speranze degli altomilanesi.

La Verolese affronterà ora in finale il Franco Scarioni, squadra di Milano, che nell’altra semifinale ha superato il Cividate Pontoglio vincendo anche il ritorno per 1-0.

Verolese-Sc United 2-0

VEROLESE: Cirimbelli, Fini, Pini, Boschetti, Gregorio, Baronio, Prestini, Ferro, Canotto, Bertoni, Rizzi. A disposizione Buffoli, Cossetti, Martinelli, Ciccone, Gelmini, Fongaro, Germana, Persico, Gjeci. All. Scarpellini.

SC UNITED: Mauri, Zanus, Bernello, Loew, Romano, Pedrocchi, Ballabio, Confalonieri, Carnelli, Sperti, Pellegrino. A disposizione Altobelli, Aufiero, Martinez, Di Vito, Giuliani, Marzorati, Musazzi, Gebbia, Livelli. All. Villa.

Arbitro: Bozzoni di Cinisello Balsamo.

Marcatori: 25’ pt Canotto (V), 20’ st Gelmini (V).

(foto archivio)

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