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CASTIGLIONE OLONA – Mattinata speciale nei giorni scorsi per i bambini dell’asilo nido comunale, protagonisti di un’uscita alla biblioteca civica “Battaini” di via Marconi 1 all’insegna della scoperta e della lettura.

Accompagnati dal personale educativo, i piccoli hanno raggiunto la biblioteca dove hanno preso parte a diverse attività pensate per avvicinarli al mondo dei libri in modo coinvolgente e stimolante. Un’esperienza che ha favorito curiosità, immaginazione e primi approcci alla lettura in un ambiente accogliente. La giornata è iniziata con una sosta al parco per il pranzo, prima dell’ingresso in biblioteca. Qui i bambini sono stati accolti dalla bibliotecaria Federica, che ha proposto la lettura di alcune storie, tra cui “Kamicucù” e “Pandino cosa fa?”, suscitando interesse e partecipazione.

Al termine delle letture, i piccoli hanno avuto la possibilità di scegliere liberamente alcuni libri da sfogliare, vivendo così un momento di esplorazione autonoma tra scaffali e racconti. A rendere ancora più significativa l’iniziativa è stata la presenza della polizia locale, che ha accompagnato il gruppo durante l’uscita, contribuendo a creare entusiasmo e rendere l’esperienza ancora più memorabile per i bambini.

16042026