Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Il comune di Ceriano Laghetto lancia un appello alla cittadinanza per promuovere la cultura della solidarietà e della partecipazione attiva attraverso l’istituzione del servizio di volontariato civico. Questa iniziativa, formalizzata recentemente con l’approvazione del regolamento dedicato tramite la deliberazione di consiglio comunale numero 44 del 2025, mira a trasformare il desiderio di contribuire al bene comune in un’azione concreta e strutturata. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di radicare sul territorio forme di cooperazione che possano rafforzare il legame di fiducia tra l’ente locale e i residenti, valorizzando il tempo che ogni individuo decide di mettere a disposizione della propria comunità.

Le opportunità per chi desidera diventare un volontario civico sono molteplici e abbracciano quasi ogni aspetto della vita cittadina. Gli interessati potranno prestare il proprio supporto in ambito socio-assistenziale ed educativo, dedicarsi alla tutela ambientale o alla valorizzazione del patrimonio territoriale. Sono inoltre previste attività legate alla manutenzione e sorveglianza degli spazi pubblici, al monitoraggio della sicurezza stradale, oltre al sostegno per l’organizzazione di eventi culturali, sportivi e per il tempo libero. Non manca, infine, la possibilità di affiancare gli uffici comunali nelle mansioni quotidiane di supporto ai servizi.

Per entrare a far parte di questa rete di solidarietà, i cittadini possono consultare la documentazione completa e il regolamento direttamente sul portale istituzionale dell’ente. La procedura di adesione prevede la compilazione di una specifica domanda di iscrizione, reperibile online, che dovrà poi essere trasmessa via posta elettronica all’indirizzo del protocollo comunale oppure consegnata fisicamente agli sportelli del municipio durante gli orari di apertura. Per qualsiasi chiarimento o per ricevere ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione, l’ufficio competente resta a disposizione della popolazione al numero telefonico 02.96661310.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09