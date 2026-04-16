Sport

BUSTO ARSIZIO – Dopo l’ottimo inizio di stagione che ha visto risultati più che positivi nelle gare disputate a Sovico lo scorso lunedì dell’Angelo, il Pedale Saronnese riconferma la splendida forma fisica portando a casa da Busto Arsizio altri numerosi successi e trionfi nella seconda tappa stagionale andata in scena il 12 aprile.

Tra i più piccoli, spiccano i giovanissimi atleti saronnesi Samuele Volontè, protagonista di una spettacolare vittoria nella categoria G1, e Tommaso Aleotti che, nel giorno del suo undicesimo compleanno, si regala anche lui il primo posto nella gara della categoria G5. Ottima prestazione anche per Martina Balestrini che si piazza seconda tra le ragazze della categoria G6.

A mettere la ciliegina sulla torta in un giorno ricco di bellissimi risultati è il terzo posto ottenuto dall’intera società Pedale Saronnese come squadra nella seconda tappa stagionale, un dato che, dunque, conferma la forza di un gruppo unito di giovani ciclisti e del lavoro che lo tutto lo staff ha fatto in questi anni con passione e dedizione.

(foto da Facebook)

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