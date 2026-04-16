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SARONNO – Con una nota il Comitato viaggiatori tpl nodo Saronno torna sull’odissea dei saronnesi sul treno da Malpensa a Saronno.

QUI IL RACCONTO DEI VIAGGIATORI

“L’episodio, a quanto capisco accaduto la sera dell’11 aprile, mette in evidenza taluni aspetti e difficoltà sistemiche del servizio ferroviario regionale in Lombardia.

– L’assenza del tracciamento delle corse numero 388 (Malpensa Aeroporto T2 22.25 per Milano Cadorna) e 390 (Malpensa Aeroporto T2 22.55 per Milano Cadorna) a partire dal giorno 2 marzo 2026 non consente di ricostruire in modo esatto cosa sia successo a questi treni;

– La presenza di un gran numero di lavori in linea, spiegati già piuttosto sommariamente ai rappresentanti regionali dei viaggiatori, figurarsi al viaggiatore comune magari occasionale e con valigie, con generosissime interruzioni di estensione spazio-temporale molto variabile in modo all’apparenza incomprensibile, che risulta un fattore di confusione in generale; tra l’altro sul sito ufficiale di Trenord l’avviso relativo ai lavori Ferrovienord viene presentato con il logo di RFI (Ferrovie dello Stato), indice di idee poco chiare da principio;

– In caso di comunicazioni luminose discordanti, è opportuno fare riferimento ai display di binario che tendono a essere più affidabili;

– Il materiale rotabile di tipologia Caravaggio, che effettua tra l’altro le corse Malpensa, è provvisto di un sistema automatico di informazione all’utenza all’avanguardia, il cui corretto funzionamento dipende però da tre fattori: corretto caricamento della lista delle corse che il treno deve effettuare, presenza di segnale GSM al capolinea, presenza di segnale GPS lungo tutto il percorso; nella fattispecie, è possibile che il turno del convoglio sia stato variato rispetto a quello originariamente previsto ma, vista anche l’ora tarda, non vi fosse nessuno negli uffici che modificasse di conseguenza la lista delle corse; in caso di mancato caricamento del treno successivo, rimane caricato il precedente per qualche decina di minuti con il rischio di confondere l’utenza;

– Non sembra che il personale di bordo riceva istruzioni sistematiche in merito ad azioni riparatorie in caso di mancato funzionamento del sistema di annunci automatici; eventualmente può intervenire qualcuno di propria iniziativa se si accorge e se sa dove mettere le mani (dovrebbe essere possibile caricare manualmente la corsa corretta se il computer non lo fa da sé, o almeno togliere il percorso errato); lo stesso discorso vale per gli annunci a voce, che non sarebbe una cattiva idea effettuare di notte, se mancano quelli automatici, ma che non sono garantiti in modo sistematico e che sembrano dipendere in modo fondamentale dalla buona volontà della persona che si trova;

– Anche io rilevo sui treni che utilizzo normalmente una nuova ripresa del fenomeno di questuanti e predicatori (anche più persone contemporaneamente sul medesimo treno); sembra che siano intoccabili e, quando ci sono loro, il personale ferroviario non si vede; unica indicazione possibile ai viaggiatori è ignorarli finché non riterranno svantaggioso il proprio modello di business.

Quanto al prezzo del biglietto? Beh sin da quando esiste il servizio Malpensa, Regione Lombardia ha deciso che Malpensa è speciale. E quindi anche il prezzo lo è. Tuttavia disservizi e “distrazioni” nel rapporto con l’utenza sembrano essere decisamente in linea con tutto il resto. D’altra parte sul piano operativo i treni Malpensa sono del tutto identici agli altri, è il nome “Malpensa” a fare la differenza.

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