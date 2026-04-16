SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 15 aprile, in primo piano episodi di cronaca e disagi quotidiani: dal blackout in un supermercato ai calcinacci caduti dal campanile, fino a un incendio visibile a distanza. Non mancano segnalazioni dei cittadini e interventi contro l’abbandono di rifiuti.

Un blackout ha interessato in mattinata l’Esselunga di via Novara, con disagi nei corridoi e momenti di incertezza per clienti e personale, rapidamente gestiti dopo l’intervento tecnico.

Fa discutere la difficoltà nel reperire i bidoni bianchi in piattaforma ecologica, con un cittadino che segnala il problema e chiede chiarimenti sulla distribuzione.

Attimi di apprensione in piazza Libertà per la caduta di calcinacci dal campanile, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato in un capannone a Solaro, con una colonna di fumo ben visibile anche dai comuni vicini e un rapido intervento dei soccorsi per contenere le fiamme.

Scoperto un caso di rifiuti speciali abbandonati all’interno di un’officina, con sanzioni per un totale di 16.500 euro a seguito dei controlli effettuati.