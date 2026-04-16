Groane

LAZZATE – Dopo l’incidente avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile che ha visto protagonista un’auto contro un muro in via Vittorio Emanuele in pieno centro a Lazzate, il sindaco Andrea Monti si è espresso amareggiato riguardo l’episodio con un duro comunicato stampa: “Si tratta dell’ennesimo caso di malamovida in centro a Lazzate, dove in passato si sono registrati anche episodi di violenza con persone ferite”.

Visto il perdurare dei comportamenti scorretti nonostante il nuovo regolamento di polizia urbana avviato lo scorso anno che identifica le zone rosse nelle quali è possibile introdurre particolari restrizioni per i locali pubblici, il primo cittadino di Lazzate sta studiando una nuova ordinanza che ridurrebbe gli orari della movida cittadina: “Ho chiesto collaborazione alle Forze dell’ordine per avere strumenti idonei all’introduzione di regole più restrittive in vista della stagione estiva, la mia proposta sarà di chiudere i bar in zona rossa entro le 23 e solo il venerdì e il sabato entro le 24. Situazioni a rischio come quella di sabato notte a Lazzate non saranno più tollerate, voglio fare il possibile per evitare che ci si ritrovi poi a piangere per tragedie come quella recente di Massa”.

Continua il sindaco Monti: ” Noi a Lazzate siamo felici di avere un centro vivo e di accogliere tante persone gioiose ma qualcuno evidentemente non ha capito bene il limite quindi ci penserà l’ordinanza a cercare di riportare pace, tranquillità e vivere civile. I cittadini sono esasperati e da mesi invocano un intervento restrittivo”.

Una proposta, quella del sindaco di Lazzate Andrea Monti, che sicuramente sarà divisiva all’interno del paese brianzolo ma che parte della popolazione chiede a gran voce.

(foto da archivio)

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