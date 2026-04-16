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SARONNO – Giovedì 16 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore.

Nel dettaglio, il tempo si manterrà stabile grazie al rafforzamento dell’alta pressione, che garantirà condizioni generalmente soleggiate fin dal mattino. Qualche nube sparsa potrà comparire nelle prime ore della giornata, ma senza effetti rilevanti. Nel pomeriggio il cielo resterà poco nuvoloso, con una buona presenza di sole. Le temperature saranno miti, con una massima che raggiungerà i 22°C e una minima di 11°C, in linea con le medie stagionali. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest al mattino, per poi rinforzare leggermente nel pomeriggio disponendosi da Sudovest. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia, la situazione risulterà simile su gran parte del territorio, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Sulle pianure si alterneranno ampie schiarite e qualche nube, mentre sulle aree alpine e prealpine si potrà osservare una maggiore variabilità, con locali addensamenti e deboli piogge soprattutto sulle Orobie e sulle Prealpi orientali nel corso del pomeriggio, seguite da un miglioramento in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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