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GERENZANO – Il fascino intramontabile del teatro di Molière si tinge dei colori della tradizione lombarda nel prossimo appuntamento culturale previsto a Gerenzano. Alle 16 di domenica 19 aprile, il palcoscenico del teatro San Filippo Neri di piazza De Gasperi ospiterà lo spettacolo “El maala… l’è minga malaa“, un vivace adattamento ambrosiano del celebre capolavoro “Il Malato Immaginario” scritto nel 1673.

L’opera, che vede Marco Biscella impegnato sia nella regia che nel ruolo del protagonista Dante, trasporta le nevrosi del celebre ipocondriaco molieriano in un contesto locale, dove il dialetto diventa lo strumento perfetto per esaltare la comicità delle situazioni e l’assurdità dei personaggi. La trama si snoda tra i continui lamenti del protagonista e le bizzarre cure di medici e farmacisti, in un turbinio di equivoci e colpi di scena che vedono coinvolti i familiari e la scaltra servitù.

Il numeroso cast vede la partecipazione di attori affiatati come Maria Teresa Ostini e Valeria Donegani, rispettivamente nei panni di Belinda e Angelina, affiancate da Aldo Terrieri, Antonietta Cattaneo e dai vari interpreti che danno volto ai grotteschi dottori Fumagalli, Purghetta e Beretta. La complessa macchina scenica, curata per la parte tecnica da Giampiero Pagani, promette di restituire l’atmosfera vibrante e coinvolgente tipica delle commedie brillanti in tre atti.

L’evento è promosso dal comune di Gerenzano attraverso l’assessorato alla cultura e punta a coinvolgere un pubblico di tutte le età, riscoprendo il valore del teatro popolare come momento di aggregazione e risata collettiva. Per favorire la massima partecipazione, l’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli appassionati e i curiosi possono trovare maggiori informazioni sulle attività della compagnia visitando il sito ufficiale www.attoripercaso-saronno.it.

(foto dello spettacolo)

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