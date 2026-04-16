Comasco

MOZZATE – Proseguono gli interventi di manutenzione stradale sul territorio comunale. Da ieri sono in corso nuove asfaltature su diverse porzioni di carreggiata danneggiate. L’obiettivo dei lavori è migliorare le condizioni di sicurezza e la viabilità cittadina, intervenendo nei punti più critici della rete stradale.

Le opere riguardano in particolare le seguenti vie: via Limido, via Matteotti, via Puecher, via Salvo D’Acquisto, via Schina all’incrocio con via Ai Ronchi, via Ungaretti, via Anna Frank all’incrocio con via Filzi e il dosso di via Cornaggia.

Gli interventi interesseranno tratti specifici delle strade indicate e potranno comportare temporanei disagi alla circolazione durante le fasi di cantiere.

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16042026