Volley

CARONNO PERTUSELLA – Serata speciale per la Pallavolo Caronno (serie B maschile), che ieri sera ha ospitato al palazzetto di via Uboldo un protagonista del volley internazionale come Camillo Placì.

Tecnico di grande esperienza e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008 con la nazionale bulgara, Placì ha incontrato atleti e staff della società, condividendo riflessioni, consigli ed esperienze maturate ai massimi livelli della pallavolo mondiale.

Un momento particolarmente significativo per i giocatori, che hanno potuto confrontarsi con una figura di alto profilo, tra spunti tecnici e motivazionali da portare in campo nel prosieguo della stagione. La visita si è trasformata in un’occasione di crescita e condivisione, molto apprezzata dall’ambiente rossoblù.

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(foto: alcuni momenti dell’incontro)

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