Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo di Insieme per crescere Silvio Barosso sulla mozione sul regolamento del verde discussa nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina.

“Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata discussa una mozione della Lega Lombarda concernente la revisione dell’attuale regolamento del verde pubblico e privato di Saronno.

Abbiamo apprezzato lo spirito critico della mozione in quanto detto regolamento è, anche a nostro parere, da rivedere in diversi punti, come puntualizzato dall’assessore Mauro Lattuada, con il quale ci siamo confrontati in modo molto positivo.

Nella discussione sono emersi vari punti di vista politici e la nostra lista, Insieme per Crescere, ha voluto ribadire la propria concezione politica sull’argomento.

La tutela e lo sviluppo del verde, sia pubblico che privato, sono priorità condivise da tutti per il nostro benessere e per le generazioni future. Come spesso accade, ciò su cui si distingue sul metodo: l’attuale regolamento impone regole di comportamento che per noi sono inaccettabili in quanto obbligano i cittadini, ad esempio, di farsi carico di alti costi anche per le gestione di piccoli arbusti e siepi; si parla in questo caso di 4mc singoli o di gruppo, praticamente una costosa ed inutile burocrazia per dei cespuglietti.

È ormai giustamente condiviso da tutti che il verde, sia pubblico che privato, rappresenti un bene comune. Allo stesso tempo, riteniamo che lo Stato e le sue istituzioni debbano essere al servizio dei cittadini, e non il contrario: diversamente, si rischia di imporre oneri eccessivi e spesso non necessari, con il risultato di penalizzare i singoli, soprattutto chi si trova in condizioni di difficoltà economica.

Pertanto, noi riteniamo che il verde vada “incentivato” attraverso regole chiare, semplici, non invasive e senza costi per i cittadini; i singoli proprietari sono i primi a voler valorizzare “il proprio verde” ed il Comune stesso dovrebbe esserne riconoscente, dovrebbe mostrarsi grato per le spese e gli investimenti fatti dai privati e non apparire come un soggetto vessatorio.

Le Istituzioni preposte alla gestione del verde dovranno essere in grado di vigilare sul rispetto di regole chiare e condivisibili; l’eccesso di burocrazia notoriamente porta i cittadini all’esasperazione ed al mancato rispetto delle stesse.

Confidiamo che l’assessore Lattuada, attingendo alla sua esperienza e agendo con ragionevolezza, saprà ricomporre la questione proponendo una positiva revisione del regolamento, attraverso un costruttivo confronto tra maggioranza ed opposizione”.

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