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SARONNO – Il foyer del teatro Giuditta Pasta di Saronno si conferma ancora una volta un vivace polo culturale ospitando “Apparenze“, la nuova mostra personale del fotografo professionista Carlo Terzuolo. L’esposizione, che si inserisce nella quarta stagione del programma Art foyer, è curata da Sabrina Romanò e nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale Helianto e l’associazione ArtigianArte. Il progetto invita i visitatori a immergersi in un percorso visivo dove il confine tra realtà e immaginazione sfuma attraverso il sapiente uso del bianco e nero.

L’allestimento propone un’esperienza suggestiva composta da quattro opere di grandi dimensioni e trenta Polaroid Image, che insieme formano una sorta di scomposizione anatomica del corpo femminile. In questi scatti, Terzuolo ribalta il concetto tradizionale di ombra come luogo oscuro o negativo, conferendole una luminosità straordinaria che ne esalta la fisicità. Attraverso temi quali il sogno, l’amore e la seduzione, l’autore propone punti di vista inconsueti che portano l’osservatore a vedere non solo ciò che appare, ma ciò che la fantasia e l’idealizzazione suggeriscono.

Il pubblico avrà l’opportunità di incontrare l’artista domenica 19 aprile alle 17.30, durante un evento di presentazione arricchito da una performance artistica curata dagli attori di Helianto e concluso con un aperitivo. La rassegna, sostenuta anche dall’agenzia immobiliare SezioneCasa di Saronno, vanta inoltre un respiro internazionale, aderendo al Circuito Diffuso della quattordicesima edizione del Festival fotografico europeo organizzato dall’Archivio fotografico italiano.

Carlo Terzuolo, la cui carriera è iniziata nel 1981, vanta una solida reputazione nel campo della fotografia industriale e di moda, con opere presenti in prestigiose collezioni come quella della Polaroid Corporation negli Stati Uniti. La sua mostra “Apparenze” resterà visitabile negli spazi del teatro fino al 4 maggio 2026, in concomitanza con gli spettacoli in cartellone e durante i normali orari di apertura della biglietteria.

(foto d’archivio)

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