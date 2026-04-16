Cronaca

SARONNO – Moto rubata a Pasqua e ritrovata nel tardo pomeriggio: è tornata al legittimo proprietario grazie a un controllo della polizia locale.

Il recupero è avvenuto ieri, poco prima delle 18, in via Podgora. Durante un servizio sul territorio alcuni agenti hanno notato una moto parcheggiata in un punto insolito. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione e ha portato a un controllo più approfondito.

Dalle verifiche è emerso che il mezzo risultava rubato. La denuncia era stata presentata il giorno di Pasqua da un uomo di 40 anni residente a Saronno. Accertata la provenienza, gli agenti hanno rintracciato il proprietario.

La moto è stata quindi restituita nel giro di poche ore. Un intervento rapido, nato da un controllo ordinario e da un elemento anomalo, che ha permesso di chiudere positivamente la vicenda.

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