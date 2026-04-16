Città

SARONNO – Sarà dedicato alla memoria culturale della città l’appuntamento in programma sabato 18 aprile, alle 16.30, a Saronno. Nella sede della Cooperativa Casa del Partigiano, in via Maestri del Lavoro 2, verrà presentato il volume La Cooperativa Casa del Partigiano. Saronno fra musica, ballo e arte nella seconda metà del Novecento, firmato da Anna Rossi ed Enrica Rossi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, vedrà le due autrici – socie della Società Storica Saronnese – dialogare con il presidente Giuseppe Nigro. Al centro dell’incontro, la ricostruzione di un periodo significativo per la vita sociale e culturale cittadina, raccontato attraverso le attività della storica cooperativa.

Il libro ripercorre infatti decenni di iniziative legate alla musica, al ballo e alle arti, restituendo uno spaccato della seconda metà del Novecento locale. Un lavoro di ricerca che si propone di conservare e valorizzare la memoria collettiva, offrendo al pubblico uno sguardo documentato su luoghi e momenti che hanno segnato la comunità.

L’evento è aperto alla cittadinanza.

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