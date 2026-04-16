Groane

SOLARO – Il salone teatro San Domenico Savio del Villaggio Brollo ha vissuto una serata memorabile sabato scorso, in occasione del terzo appuntamento del Solaro Teatro Festival. L’evento ha registrato il tutto esaurito, confermando il momento d’oro della rassegna culturale cittadina.

Protagonista della serata è stata la commedia brillante “Gemello per caso“, un’opera in due atti magistralmente portata in scena dalla compagnia Artisti Vagabondi. Sotto la regia di Federico Reforgiato, gli attori hanno saputo coinvolgere circa 200 spettatori, che hanno accompagnato l’intera rappresentazione con risate e applausi scroscianti.

Questo picco di presenze non è casuale, ma è il frutto di un crescendo di interesse alimentato dai precedenti successi cartellone, come “Il Prigioniero” e “La Lezione“. Il passaparola positivo generato dalle prime serate ha infatti consolidato la partecipazione di un pubblico sempre più numeroso e affezionato.

Al calare del sipario, l’assessore alla cultura Francesca Tramarin e don Sergio Tomasello sono intervenuti per ringraziare ufficialmente la compagnia per l’eccellente performance. Entrambi hanno espresso grande soddisfazione per la vitalità culturale dimostrata dal territorio, auspicando che lo stesso entusiasmo accompagni anche i futuri appuntamenti.

L’attenzione si sposta ora verso sabato 9 maggio, quando andrà in scena “Google Off” della compagnia Le Allegre Comari. Si tratterà dell’ultima opera in concorso prima del gran finale previsto per il 24 maggio, un appuntamento molto atteso da tutta la cittadinanza.

(foto dell’evento)

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