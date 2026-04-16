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TRADATE – Si è svolta lo scorso weekend in piazza Mercato la motobenedizione 2026 organizzata con la Comunità pastorale Santo Crocifisso, un appuntamento che richiama ogni anno appassionati delle due ruote e curiosi. L’iniziativa, annunciata con un breve messaggio sui canali social della comunità, si inserisce in una tradizione molto diffusa sul territorio, soprattutto con l’arrivo della bella stagione. Le motobenedizioni rappresentano infatti momenti di incontro che uniscono passione per i motori e dimensione religiosa, con la richiesta di protezione per i motociclisti in vista dei viaggi e delle uscite primaverili ed estive. L’evento di Tradate in piazza Mercato si conferma come uno degli eventi locali legati al mondo delle moto più sentiti, capace di coinvolgere ogni anno tanti appassionati e di mantenere viva una tradizione radicata nel territorio.

Anche nel Saronnese e nelle zone limitrofe si tratta di una consuetudine consolidata: proprio nel fine settimana, ad esempio, un analogo appuntamento si è svolto anche a Saronno, confermando come queste iniziative continuino a richiamare numerosi partecipanti.

16042026