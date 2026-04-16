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SARONNO – All’ItcZappa di Saronno si è da poco concluso il progetto annuale “Tutti alla Scala!”: il mezzo attraverso cui decine di studenti, dal 2019, hanno la possibilità di fruire delle proposte del Servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano.

Dopo aver formato un Gis (Gruppo Interesse Scala), composto da alunni di quarta e quinta superiore che volontariamente scelgono di partecipare al progetto, e richiesti i biglietti a prezzi agevolati per alcuni spettacoli selezionati, vengono organizzati incontri preparatori pomeridiani, tenuti dal prof. Stefano De Palma, referente del progetto, spesso affiancato da esperti esterni come coreografi, ballerine, musicisti o direttori d’orchestra.

Quest’anno ragazzi e accompagnatori hanno assistito alla prova generale dell’orchestra filarmonica il 16 febbraio, diretta dal maestro Lorenzo Viotti, durante la quale è stata eseguita la settima sinfonia di Shostakovich, la celebre “Leningrad”.

Successivamente, dopo essere stati formati dalla ballerina, regista e coreografa Laura Massari, hanno assistito al trittico di balletto McGregor / Maillot / Naharin il 20 marzo, apprezzando le coreografie dei tre maestri della danza moderna.

Infine, il 13 aprile, gli studenti hanno ascoltato i solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala esibirsi in duetti tratti da opere di autori come Mozart, Puccini, Verdi, Rossini e Mascagni.

“Lo scopo ultimo del progetto – afferma Stefano De Palma – è educare attraverso la bellezza. Nulla contribuisce a far crescere gli adolescenti, attraverso esperienze di stupore, come lo spettacolo della bellezza. È l’unico antidoto contro l’ignoranza, che genera violenza nei pensieri e non solo, come spesso leggiamo sui giornali. Avvicinando i giovani alle proposte del teatro alla Scala voglio mostrare loro un’alternativa alta e possibile”.

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