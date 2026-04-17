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SENIGALLIA – Ci sarà anche ilSaronno, con la direttrice Sara Giudici, all’Anso Meeting in programma venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile a Senigallia. La tre giorni riunisce gli editori dell’informazione online associati all’Associazione Nazionale Stampa Online per un confronto su ruolo e prospettive del settore.

Il momento centrale sarà il convegno “Informare, sostenere, crescere: dare valore al territorio”, in programma venerdì 17 aprile dalle 17 alle 19 all’Auditorium San Rocco. L’incontro riunirà protagonisti dell’editoria, del giornalismo e delle istituzioni locali per riflettere sul ruolo dell’informazione di prossimità e sul suo contributo allo sviluppo dei territori.

L’evento è organizzato con il patrocinio di Anci Marche e dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, con il sostegno della Banca di credito cooperativo di Ostra e Morro d’Alba e della Banca di credito cooperativo di Fano. A moderare sarà Fabio Paluccio.

Interverranno Marco Fioravanti, Giacomo Di Girolamo, Roberto Crostella e Giacomo Falcioni.

“Chi fa informazione locale – spiega Michele Pinto presidente di Anso – sa che il suo lavoro è un atto d’amore verso il territorio. Gli editori e i giornalisti di Anso lo fanno ogni giorno, raccontando eccellenze, sfide e opportunità delle loro comunità. Confrontarci con chi condivide questa missione – in forme diverse e complementari – è un’occasione preziosa di crescita e di visione comune”.

L’Anso Meeting è il momento annuale in cui gli editori associati si ritrovano per confrontarsi sulle sfide del settore, condividere esperienze e costruire una visione comune del futuro dell’informazione locale in Italia.

Il programma proseguirà sabato 18 aprile con una giornata dedicata alla formazione e al confronto e con l’assemblea dei soci. Domenica 19 aprile è prevista un’iniziativa per conoscere il territorio di Senigallia, con una visita guidata alla città che ospita l’evento.

Anso (Associazione Nazionale della Stampa Online) è il primo ente italiano nato per rappresentare e tutelare gli interessi degli editori di testate giornalistiche online a carattere locale. Si tratta di quotidiani telematici locali che, sebbene caratterizzati da una propria identità data spesso dalla diversa connotazione geografica, presentano delle caratteristiche comuni come l’esclusiva pubblicazione online, l’informazione a livello locale, e molte volte anche l’aspetto verticale del portale. Con i suoi oltre 15 milioni di lettori mensili, il circuito Anso si posiziona nella media dei grandi quotidiani e gruppi editoriali nazionali. IlSaronno fa parte di Anso dal 2018.