Basket serie B. nel recupero Robur Saronno ko con la Bocconi
17 Aprile 2026
SARONNO – Niente da fare giovedì sera nel recupero di serie B Interregionale per la Robur Saronno, alla disperata ricerca di punti-salvezza. Alla fine, al palasport del centro Ungo Ronchi di via Colombo, a spuntarla sono stati gli ospiti; i milanesi della Bocconi (invece battuti nel girone di andata) si sono imposti per 104-99. Gara sostanzialmente condotta dai meneghini, micisiali dal tiro da 3, mentre i roburino hanno pagato dazio agli errori.
Nel finale il forcing dei saronnesi con la Bocconi comunque sempre a mantenere le distanze chiudendo quundi la partita con un successo. Per Saronno a questo punto, a due giornate dal termine della regular season, è tempo di iniziare a pensare alla disputa dei playout per il mantenimento della categoria, nella quale sono neo-retrocessi.
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(foto archivio)
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