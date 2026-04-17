Basket

SARONNO – Niente da fare giovedì sera nel recupero di serie B Interregionale per la Robur Saronno, alla disperata ricerca di punti-salvezza. Alla fine, al palasport del centro Ungo Ronchi di via Colombo, a spuntarla sono stati gli ospiti; i milanesi della Bocconi (invece battuti nel girone di andata) si sono imposti per 104-99. Gara sostanzialmente condotta dai meneghini, micisiali dal tiro da 3, mentre i roburino hanno pagato dazio agli errori.

Nel finale il forcing dei saronnesi con la Bocconi comunque sempre a mantenere le distanze chiudendo quundi la partita con un successo. Per Saronno a questo punto, a due giornate dal termine della regular season, è tempo di iniziare a pensare alla disputa dei playout per il mantenimento della categoria, nella quale sono neo-retrocessi.

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(foto archivio)

17042026